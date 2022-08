Kabinett beschließt Gesetz zu neuen Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 24.08.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat das überarbeitete Infektionsschutzgesetz beschlossen. Es sieht unter anderem ab 1. Oktober eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und in Fernzügen vor. Zudem soll in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen weiterhin eine Masken- und Testpflicht gelten. Die Länder sollen die Möglichkeit bekommen, eigene Regeln zu erlassen - zum Beispiel eine Maskenpflicht in Innenräumen. Wer aber einen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf auf die Maske verzichten. Im ursprünglichen Gesetzentwurf war das so auch für frisch Geimpfte und Genesene vorgesehen. Diese Passage wurde korrigiert. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, dies sei eine "Kann-Regel", es sei Sache der Länder, ob es diese Ausnahmen geben soll oder nicht. Ausdrücklich wies er darauf hin, dass es auch im Winter keine Schulschließungen oder Lockdowns mehr geben werde. Bundesjustizminister Buschmann, der das Gesetz mit ausgearbeitet hatte, sprach von einem guten, moderaten und maßvollen Konzept.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 15:00 Uhr