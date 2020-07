Kabinett beschließt erste deutsche Gleichstellungsstrategie

Nachrichtenarchiv - 08.07.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat erstmals eine Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland beschlossen, wie aus Regierungskreisen verlautete. Ziel ist es, dass die Bundesregierung bei allen Gesetzen und Förderprogrammen die Gleichstellung von Frauen und Männern im Blick hat. Laut Bundesfamilienministerin Giffey geht es auch um gleichen Verdienst für gleiche Arbeit. Außerdem will die Ministerin erreichen, dass sich Frauen und Männer die Erwerbs- und Sorgearbeit gleich aufteilen. Giffey, die die Strategie ausgearbeitet hat, will sie in Kürze vorstellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.07.2020 11:15 Uhr