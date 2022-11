Kabinett beschließt Einmalzahlung im Dezember für Gaskunden

Nachrichtenarchiv - 02.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat am Mittag die Übernahme der Einmalzahlung für Gaskunden im Dezember beschlossen. Demnach müssen sie keine Abschlagszahlung leisten, stattdessen übernimmt der Bund dafür die Kosten. Das hat Bundeskanzler Scholz bestätigt. Die einmalige Entlastungszahlung erhalten Haushalte und kleinere Unternehmen zur Abfederung der hohen Gaspreise. Die Regierung übernahm damit einen Vorschlag aus der Gas-Expertenkommission. Die Entlastungsmaßnahme soll nun in den Bundestag eingebracht werden. Die Entlastungen haben einen Umfang im höheren einstelligen Milliardenbereich und sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds finanziert werden. - Bundesfinanzminister Lindner kündigte zudem an, dass für die Steuerzahler im kommenden Jahr einen Ausgleich für die kalte Progression geben soll. Grund dafür sind die weiter gestie

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2022 13:00 Uhr