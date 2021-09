Kabinett beschließt Corona-Aufholpaket für Kinder

Nachrichtenarchiv - 15.09.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett hat ein Corona-Aufholpaket im Umfang von gut zwei Milliarden Euro beschlossen. Rund die Hälfte des Geldes soll dafür verwendet werden, um Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, Lernrückstände aufzuholen. Zudem sollen finanzielle Mittel bereit gestellt werden, damit Kindern geholfen werden kann, die in der Corona-Krise psychische Probleme bekommen haben. Laut Lambrecht leiden seit den Lockdowns viele unter Ängsten, Einsamkeit uund Bewegungsmangel. Wörtlich sagte sie: "Die schwere Lockdown-Zeit, in der Schulen und Kitas geschlossen waren, wirken nach." Lambrecht wies außerdem darauf hin, dass am 2. Oktober eine bundesweite Bewegungskampagne startet. Dabei sollen Kinder und Jugendliche für Sport begeistert werden. Organisiert wird die Kampagne vom Deutschen Olympischen Sportbund.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.09.2021 11:45 Uhr