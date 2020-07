Kabinett beschließt Änderungen zu Mieter-Anmeldung

EU-Gericht kippt milliardenschwere Steuernachforderung an Apple

Luxemburg: Der Technologiekonzern Apple muss möglicherweise doch keine 13 Milliarden Euro an Steuern an den irischen Staat nachzahlen. Das Gericht der Europäischen Union kippte die Nachforderung der EU-Kommission. Es gebe keine Grundlage dafür, dass die vom irischen Staat gewährten Steuervergünstigungen ein unangemessener Vorteil nach dem EU-Wettbewerbsrecht sind, teilte das Gericht mit. Die Regierung in Dublin, die sich in dem Streit hinter Apple gestellt hatte, begrüßte das Urteil. Es habe keine Sonderbehandlung für Apple gegeben. Der US-Konzern sei ganz normal besteuert worden, erklärte das irische Finanzministerium. Die Entscheidung, die noch angefochten werden kann, stellt einen weiteren Rückschlag für EU-Wettbewerbskommissarin Vestager dar. Sie hat den Kampf gegen Steuerrabatte in den Mittelpunkt ihrer Amtszeit gestellt. Schon im vergangenen Jahr hatte das EU-Gericht eine Steuernachforderung an Starbucks gekippt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 13:45 Uhr