Kabinett beschließt Änderungen bei Klimaschutz- und Straßenverkehrsgesetz

Baerbock sagt Ukraine zusätzliche 380 Millionen Euro zu

London: Deutschland will der Ukraine im laufenden Jahr zusätzliche Unterstützung in Höhe von gut 380 Millionen Euro zukommen lassen. Das Geld sei beispielsweise für Generatoren, Lebensmittel und Zelte bestimmt, sagte Außenministerin Baerbock bei einer Wiederaufbaukonferenz in London. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs beläuft sich die deutsche Hilfe damit auf knapp 17 Milliarden Euro. Baerbock kündigte zudem an, die Ukraine bei Investitionen in erneuerbare Energien und damit bei einem nachhaltigen Wiederaufbau zu unterstützen. Die USA sagten dem Land weitere 1,2 Milliarden Euro zu. Laut Außenminister Blinken soll das Geld vor allem in den Energiesektor und die zerstörte Infrastruktur fließen. An der zweitägigen Konferenz nehmen mehr als 1.000 Regierungsvertreter aus 61 Ländern teil. Das Treffen zielt vor allem auf private Investitionen für den Wiederaufbau ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2023 13:15 Uhr