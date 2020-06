Kabinett berät über weitere Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Seit heute Vormittag berät die bayerische Staatsregierung über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Nach BR-Informationen soll eine ganze Reihe von Lockerungen beschlossen werden, etwa was die Kontaktbeschränkungen betrifft: Im öffentlichen Raum sollen demnach wieder Ansammlungen von bis zu 10 Personen möglich sein. Außerdem sollen die Öffnungszeiten für Restaurants ausgeweitet werden und in Geschäften dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig einkaufen. Nach drei Monaten soll offenbar auch der Katastrophenfall beendet werden. Nach der Kabinettssitzung wollen Ministerpräsident Söder, Staatskanzleichef Herrmann und Wirtschaftsminister Aiwanger über die Details informieren. Die Pressekonferenz ist für 13 Uhr angesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 11:00 Uhr