Kabinett berät über Vorschlag zu Bürokratieabbau

Berlin: Wirtschaft und öffentliche Verwaltung in Deutschland sollen nach dem Willen der Bundesregierung bei bürokratischen Vorgängen entlastet werden. Das Kabinett stimmt dazu am späten Vormittag über einen entsprechenden Gesetzentwurf von Justizminister Buschmann ab. Vorgesehen ist unter anderem, dass Buchungsbelege künftig nur acht statt zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Buschmann, Deutschland habe es in der Vergangenheit zum Weltmeister bei der Bürokratie gebracht. In Zeiten von Fachkräftemangel müssten sich die Menschen aber auf ihre Produktivität konzentrieren können. Dem Normenkontrollrat geht das Vorhaben nicht weit genug. Die Maßnahmen gingen zwar in die richtige Richtung, seien aber nur ein Schritt auf dem Weg zu mehr Entlastung, so deren Mitglied Grieser im BR-Interview (BR24-Thema des Tages).

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 10:00 Uhr