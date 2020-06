Kabinett berät über Programm für deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett will am Vormittag das Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft beschließen, die am 1. Juli beginnt. Dabei soll es vor allem um den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise gehen. Ein Vorschlag sieht einen schuldenfinanzierten Konjunktur- und Investitionsplan vor im Umfang von 750 Milliarden Euro. Davon sollen zwei Drittel als Zuschüsse an die EU-Staaten fließen, der Rest als Kredite. Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande lehnen das aber ab. Weitere Themen für die deutsche Ratspräsidentschaft sind unter anderem die Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen, eine gemeinsame Asylpolitik der EU sowie ein europäischer Rahmen für Mindestlöhne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 09:00 Uhr