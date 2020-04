Kabinett berät über Pflege-Mindestlöhne und Renten

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett befasst sich zur Stunde mit einem höheren Mindestlohn in der Pflege. Mehr als eine Million Beschäftigte in der Altenpflege sollen ab Juli mehr Geld bekommen. Der Schritt war schon vor der Coronakrise geplant. Außerdem geht es im Kabinett um die Renten. Sie sollen zum 1. Juli im Westen um 3,45 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent steigen. Ebenfalls steht auf der Tagesordnung die Beteiligung der Bundeswehr an der neuen EU-Operation «Irini». Sie soll das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 09:45 Uhr