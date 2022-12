Kurzmeldung ein/ausklappen Kabinett berät über neue Ernährungsstrategie

Berlin: Das Bundeskabinett berät am Vormittag über Eckpunkte für eine bundesweite Ernährungsstrategie. Sie soll dafür sorgen, dass sich mehr Menschen in Deutschland nachhaltig und gesund ernähren. Bundesernährungsminister Özdemir will unter anderem dafür sorgen, dass mehr ökologisch erzeugte Lebensmittel aus der Region in Kantinen angeboten werden. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte der Minister, sein Plan solle für mehr Gerechtigkeit sorgen. Armut, geringere Bildung und ungesunde Ernährung gingen Hand in Hand. Wörtlich sagte der Grünenpolitiker: "Alle Menschen der Gesellschaft haben ein Recht darauf, gesund ernährt zu werden." Dazu werde er sich an wissenschaftlichen Empfehlungen orientieren. Es gelte weniger Fett, Salz und Fleisch zu essen. Die Strategie sehe zudem vor, in Kindersendungen Werbung für Produkte mit viel Zucker und Kalorien zu verbieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 08:00 Uhr