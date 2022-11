Kabinett berät über nationale Moorschutzstrategie

Institutionen und Persönlichkeiten mit Appellen zum 9. November

München: Zum heutigen 9. November erinnern Institutionen und Persönlichkeiten an die verschiedenen historischen Ereignisse dieses Datums. Der 9. November gilt als deutscher Schicksalstag - nicht nur der Mauerfall 1989 ist damit verbunden, auch beispielsweise die Reichspogromnacht von 1938 mit Angriffen auf viele Synagogen und andere jüdische Einrichtungen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, warnte davor, die Erinnerung an die Gräuel der Nazi-Zeit zu verdrängen. In der "Süddeutschen Zeitung" erinnert er an eine Umfrage, wonach 49 Prozent der Deutschen einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit ziehen wollten. Er empfehle diesen Menschen, mit Überlebenden des Holocaust zu sprechen.

