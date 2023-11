Kabinett berät über nächste Schritte beim Thema Migration

Berlin: Das Bundeskabinett will heute Regelungen beschließen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Bundesinnenministerin Faeser plant, die Fristen für eine Aufnahme von Beschäftigung zu verkürzen. So sollen Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen künftig bereits nach sechs statt neun Monaten arbeiten dürfen. Auch härtere Strafen für Schleuser stehen auf der Tagesordnung. Das Kabinett will auch die Energiepreisbremsen für Gas und Strom über das Jahresende hinaus verlängern. Dem muss aber auch die EU-Kommission noch zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 06:45 Uhr