Kabinett berät über Gewalthilfegesetz

Berlin: Das Bundeskabinett berät heute über das sogenannte Gewalthilfegesetz. Der Entwurf von Bundesfamilienministerin Paus sieht einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung in Fällen von häuslicher Gewalt vor. Die Bundesländer sollen unter anderem verpflichtet werden, ausreichend Plätze in Frauenhäusern und genügend Beratungsangebote sicherzustellen. Dafür beteiligt sich der Bund an der Finanzierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2024 05:00 Uhr