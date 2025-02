Kabinett berät über Entsendung deutscher Polizeikräfte nach Rafah

Berlin: Trotz der wieder zunehmenden Spannung im Nahen Osten plant die Bundesregierung einen Einsatz deutscher Polizisten am Grenzübergang Rafah. Dieser verbindet den Gaza-Streifen mit Ägypten. Das Kabinett will heute die Voraussetzungen für den Polizeieinsatz im Ausland schaffen. Grundlage ist ein gemeinsamer Vorschlag von Innenministerium und Auswärtigem Amt. Weitere Themen der Kabinettssitzung sind die Strategie der Regierung für den Fußverkehr und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 04:00 Uhr