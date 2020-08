Kabinett berät über einheitliche Nitrat-Vorgaben

Spahn kritisiert russische Impfstoff-Zulassung

Berlin: Die schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Russland birgt nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Spahn Gefahren. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es gebe bisher sehr wenig Informationen über das Mittel. So wisse man eigentlich nur, dass noch die dritte Phase der vorgesehenen Testreihen fehle. Das könne gefährlich sein, so Spahn. In der dritten Phase wird der Impfstoff an tausenden Menschen auf seine Wirksamkeit geprüft. Der Minister befürchtet, dass es der Akzeptanz der Impfung insgesamt schadet, wenn es in Russland - Zitat - "schiefgeht". Besorgt zeigte er sich auch über die Entwicklung in Deutschland: Heute meldet das Robert-Koch-Institut 1.226 neue Infektionen - die höchste Tageszahl seit Mai. Laut Spahn ist es nötig, die Entwicklung auf diesem Niveau wieder zu stabilisieren. Wörtlich fügte er hinzu: "Mit jeder Infektion wird es für die Gesundheitsämter schwieriger."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 09:45 Uhr