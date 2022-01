Kabinett berät über Details für Lockerungen in Sport und Kultur

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit 9 Uhr berät das bayerische Kabinett darüber, wie die Corona-Regeln in Sport und Kultur konkret gelockert werden können. Ministerpräsident Söder bekräftigte gestern erneut, dass er wieder mehr Publikum zulassen will. In den ARD-Tagesthemen zeigte er sich enttäuscht über die Ergebnisse des gestrigen Bund-Länder-Treffens. Man habe sich wieder nur vertagt, so Söder. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey verteidigte dagegen die Beschlüsse. Sie sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es gehe nun darum, die bisher getroffenen Maßnahmen konsequent umzusetzen. Da Omikron die Intensivstationen nicht überlaste, seien vom Expertenrat auch keine Verschärfungen empfohlen worden. Allerdings müsse man sich auf Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur vorbereiten. Hierfür sei ein Monitoring in den Ländern vereinbart worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2022 10:00 Uhr