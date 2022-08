Kabinett berät über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 24.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett berät am Vormittag über neue Corona-Maßnahmen. Die Vorlage von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann sieht unter anderem Maskenpflichten im Fernverkehr der Bahn sowie in Flugzeugen vor. Außerdem soll es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen neben der Masken- eine Testpflicht geben. Den Ländern wird freigestellt, eine Maskenpflicht in Innenräumen zu verhängen. Buschmann geht nach eigenen Worten davon aus, dass es bei den Beratungen über das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag Änderungen geben wird. Buschmann kritisierte auch das Bild, das entstanden sei, als Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und andere im Regierungsflieger nach Kanada keine Masken trugen. Der FDP-Politiker sagte, es wäre politisch klüger gewesen, von solchen Ausnahmen, wenn sie denn bestehen, keinen Gebrauch zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 10:00 Uhr