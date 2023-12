Kabinett berät über Bundeshaushallt 2024

Berlin: Eine Woche nach der Einigung der Koalitionsspitzen befasst sich zur Stunde das Bundeskabinett mit dem Haushalt 2024. Den Ministern sollen dabei die Details der Vereinbarung zur Kenntnis gegeben werden. Einige Einsparungen sind noch immer umstritten - wie etwa die Kürzungen in der Landwirtschaft, die in den vergangenen Tagen für massive Proteste gesorgt hatten. Ein Beschluss des Bundestags zum Haushalt ist Regierungssprecher Hebestreit zufolge für Ende Januar 2024 geplant. Am 2. Februar könnte der Bundesrat nachziehen. Bis dahin gilt die vorläufige Haushaltsführung.

