Kabinett berät neue Mittelmeer-Mission

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett berät heute darüber, in welchem Umfang sich Deutschland an der EU-Mittelmeer-Mission IRINI beteiligt. In der Vorlage ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios eine Obergrenze von 300 Soldatinnen und Soldaten vorgesehen. So soll die Bundeswehr Stabspersonal für den Einsatz sowie ein Aufklärungsflugzeug stellen. Die Mission soll das UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen, genau wie die Stabilisierung des nordafrikanischen Bürgerkriegslands. "Irini" löst die Operation "Sophia" ab, die Ende März auslief. Das Mandat soll zunächst für ein Jahr gelten. Dem Einsatz muss auch der Bundestag zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 08:00 Uhr