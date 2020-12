Kabinett berärt über Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen stehen in Bayern offenbar Verschärfungen der geltenden Corona-Maßnahmen bevor. Ministerpräsident Söder hat sein Kabinett für heute Mittag zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Der "Bild am Sonntag" sagte Söder, es brauche jetzt konsequentes Vorgehen. Gestern hatte das Robert-Koch-Institut 483 neue Todesfälle gemeldet und lag damit nur knapp unter dem deutschen Höchststand seit Ausbruch der Pandemie. Heute kamen weitere 255 Todesfälle hinzu. Söder sagte, die hohen Zahlen könne man nicht hinnehmen. Unterdessen warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor einer Überlastung der Kliniken. DKG-Präsident Gaß sagte in einem Zeitungsinterview, die ersten Häuser hätten ihre Kapazitätsgrenzen bereits überschritten. Der Direktor der Uniklinik Aachen, Marx, fügte hinzu, es werde zunehmend schwierig, Patienten von kleineren Häusern zu übernehmen. Er wies darauf hin, dass nicht die Intensivbetten knapp seien, sondern das qualifizierte Personal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 09:00 Uhr