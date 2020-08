Kabinett befasst sich mit Klimaschutzbericht

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundeskabinett befasst sich am Vormittag unter anderem mit dem Klimaschutzbericht der Bundesregierung für das vergangene Jahr. Nach vorläufigem Stand sind die CO2-Emissionen verglichen mit dem Stand von 1990 um 35,7 Prozent gesunken. Als Folge der Corona-Krise rückt damit das Ziel von minus 40 Prozent für das laufende Jahr in greifbare Nähe. Umweltverbände fordern trotzdem Nachbesserungen am Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Der Präsident des Naturschutzrings, Niebert, sagte, eine Wirtschaftskrise mache noch keinen Strukturwandel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 09:00 Uhr