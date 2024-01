Kabinett befasst sich mit "Gehsteigbelästigung"

Berlin: Die Bundesregierung will gegen Protestaktionen von Abtreibungsgegnern in der Nähe von Beratungsstellen vorgehen. Das Kabinett beschäftigt sich heute mit einem Gesetzentwurf zu dieser sogenannten "Gehsteigbelästigung". Sie soll künftig als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Familienministerin Paus erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es gehe darum, schwangeren Frauen eine ergebnisoffene Beratung über einen Abbruch der Schwangerschaft zu ermöglichen. Sie dürften in dieser Situation nicht mit Hass und Hetze konfrontiert werden. Andererseits gelte das Demonstrationsrecht ebenso wie das Recht auf Meinungsfreiheit weiter. Beides müsse gegeneinander abgewogen werden. Ein Schwangerschaftssabbruch ist derzeit rechtswidrig, bleibt aber in den ersten zwölf Wochen ohne Strafe. Zuvor muss sich die Schwangere beraten lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 08:00 Uhr