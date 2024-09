Kabelspezialist Leoni wird mehrheitlich nach China verkauft

Nürnberg: Der fränkische Kabelbaumspezialist Leoni wird mehrheitlich nach China verkauft. Wie das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg mitteilte, übernimmt der chinesische Elektronik-Zulieferer Luxshare 50,1 Prozent vom bisherigen Alleineigentümer für einen Kaufpreis in Höhe von 320 Millionen Euro. Dabei, so hieß es, gehe die Kabelsparte komplett an Luxshare. - Das krisengebeutelte Nürnberger Unternehmen Leoni war vor zwei Jahren endgültig in Schieflage geraten, nachdem der Verkauf der Kabelsparte geplatzt war. Die neuen Übernahmepläne müssen noch kartellrechtlich geprüft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 16:00 Uhr