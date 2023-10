Kabelbrand: Züge zwischen Burghausen und Mühldorf vekehren bald wieder

Polling: Nach dem Brand in einem Kabelschacht der Bahn im oberbayrischen Landkreis Mühldorf am Inn nimmt die Südostbayernbahn zwischen Mühldorf und Burghausen morgen den Betrieb wieder auf. Für heute wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Neben dem Brand am Kabelschacht zerstörten zwei weitere Feuer in Polling drei Baufahrzeugen und einem Forstanhänger. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2023 21:45 Uhr