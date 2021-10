Kabarettistin Luise Kinseher erhält "Salzburger Stier 2022"

Nachrichtenarchiv - 29.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die niederbayerische Kabarettistin Luise Kinseher ist die deutsche Preisträgerin des „Salzburger Stiers“ 2022. Die Jury würdigte Luise Kinseher als wandlungsfähige Vollblutkabarettistin, die philosophischen Tiefgang mit politischer Schärfe und absurdem Witz vereine. Der "Salzburger Stier", der einzige internationale Radiopreis für Satire, wird von ARD, ORF und SRF für deutschsprachiges Kabarett an Preisträger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben und ist mit je 6.000 Euro dotiert. Die Schweizer Jury kürte das Duo „Fatima Moumouni & Laurin Buser"; für Österreich gewinnt der Kabarettist und Musiker Omar Sarsam. Die Preisverleihung findet im Mai 2022 in Lindau am Bodensee statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.10.2021 01:00 Uhr