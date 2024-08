Kabarettist Richard Rogler stirbt mit 74 Jahren

Köln: Der Kabarettist Richard Rogler ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Sonntag im Alter von 74 Jahren in Köln. Rogler war über viele Jahrzehnte einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands. Der gebürtige Oberfranke startete mit einem Kindertheater, wechselte dann zum Schauspiel und kam schließlich zum politischen Kabarett. Häufig war er im Fernsehen zu sehen, beispielsweise im "Scheibenwischer" oder in den Sendungen "Roglers rasendes Kabarett" und "Roglers Freiheit". Er wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

