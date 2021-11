Kabarettist Josef Hader erhält Deutschen Kleinkunstpreis 2022

Das Wetter: Oft sonnig bei 1 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft sonnig. Nur am Alpenrand länger hochnebelartige Wolken und in Nordfranken wolkig. Temperaturen zwischen 1 bis 5 Grad. Morgen nach Nebelauflösung vielerorts sonnig bei maximal 2 bis 7 Grad. Am Donnerstag meist nur wenig Sonne. Am Freitag in Südbayern teils Schneefall. Temperaturen dann zwischen minus 1 und plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 06:00 Uhr