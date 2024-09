K-Frage drängt bei Union stärker in den Vordergrund

Berlin: In der Union drängt die K-Frage immer stärker aufs Tableau. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst hat im Ersten CSU-Chef Söder in puncto Geschlossenheit der Union in die Pflicht genommen. Die war bei Söder im Jahr 2021, als dieser dem CDU-Kandidaten Laschet unterlegen war, vermisst worden. Wüst sagte, Söder wisse sehr genau, wie wichtig es sei, die Union jetzt gemeinsam so aufzustellen, dass die Menschen bald eine bessere Bundesregierung bekämen. Derzeit gilt CDU-Chef Merz als Favorit für die Kanzlerkandidatur. Er hatte am Abend im ZDF eine baldige Entscheidung in der Frage angekündigt. Die Union habe einen festen Fahrplan und an diesen Fahrplan werden man sich halten, so Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 07:00 Uhr