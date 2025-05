Justizministerin will Versicherungspflicht gegen Hochwasserschäden

Berlin: Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Bayern und Baden-Württemberg plant die Bundesregierung eine Versicherungspflicht für Wohngebäude. Justizministerin Hubig sagte der "Augsburger Allgemeinen", man brauche einen besseren Schutz vor Naturkatastrophen. Deshalb solle noch in dieser Legislaturperiode eine Versicherungspflicht vor Elementarschäden umgesetzt werden. Eigentümer und Mieter dürfe man dabei aber finanziell nicht überfordern, betonte Hubig. Die Versicherungswirtschaft begrüßte die Pläne grundsätzlich, forderte jedoch auch ein Bauverbot in Hochwassergebieten. Viele Landwirte in Bayern warten derweil noch auf Sonder-Entschädigungen. Ihre Felder wurden damals überschwemmt, etwa in Schwaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 07:00 Uhr