Justizministerin will Schutz vor häuslicher Gewalt verbessern

Düsseldorf: Justizministerin Hubig will den Schutz vor häuslicher Gewalt verbessern. In der "Rheinischen Post" schlug sie dafür elektronische Fußfesseln vor. Vorbild ist demnach die Vorgehensweise aus Spanien: Täter und Opfer tragen beide ein GPS-Gerät. Nähert sich der Täter seinem Opfer erneut, wird ein Alarm bei dem Opfer und der Polizei ausgelöst. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will Hubig noch in diesem Jahr vorlegen. Außerdem will Hubig, dass bei Sorgerechtsentscheidungen häusliche Gewalt künftig stärker berücksichtigt wird. Dazu soll das Sorge- und Umgangsrecht angepasst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 09:30 Uhr