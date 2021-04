Justizministerin Lambrecht will Impfungen mit negativen Tests gleichstellen

Nachrichtenarchiv - 07.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht hält - ebenso wie Gesundheitsminister Spahn - eine Gleichstellung von negativ getesteten und vollständig geimpften Menschen für sinnvoll. Das sei ein logischer Schritt, so die SPD-Politikerin in der Bild-Zeitung. Sie verwies auf wissenschaftliche Erkenntnisse, wonach von Geimpften kaum noch eine Covid-Ansteckungsgefahr ausgehe. Damit entfalle die Begründung dafür, Grundrechte einzuschränken. In Bayern dürfte die Impf-Kampagne heute weiter an Fahrt aufnehmen: Nach rund 1.600 Praxen vergangene Woche beginnen weitere 8.500 im Freistaat mit dem Impfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2021 07:00 Uhr