Justizministerin Lambrecht erinnert an Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum vierten Jahrestag des Terroranschlags am Breitscheidplatz warnt Bundesjustizministerin Lambrecht vor weiteren Anschlägen. Der islamistische Terror sei eine akute, sehr ernste Gefahr in Europa, so die Ministerin am Abend in Berlin. Sie verwies auf die Attentate in Nizza, Wien und Dresden. Zuvor hatte Lambrecht an die Opfer des Anschlags erinnert und ihnen weitere Unterstützung zugesichert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 01:00 Uhr