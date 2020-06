Justizministerin ist für Streichung des Rasse-Begriffs im Grundgesetz

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizministerin Lambrecht unterstützt den Vorschlag der Grünen, den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz zu streichen. In einem Interview verwies die SPD-Politikerin darauf, dass sich die Zeiten seit 1949 geändert haben. Inzwischen fühlten sich alle dem Kampf gegen Rassismus verpflichtet. Eine Grundgesetzänderung benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Darin sieht Lambrecht aber kein Problem. Die Grünen hatten ihren Vorstoß damit begründet, dass mit dem Begriff "Rasse" unterstellt wird, man könne Menschen in verschiedene Kategorien einteilen. Stattdessen schlugen sie vor zu schreiben, dass niemand rassistisch benachteiligt oder bevorzugt werden darf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 18:00 Uhr