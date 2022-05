Justizminister Eisenreich zieht Bilanz zur Zentralstelle Cybercrime

Nachrichtenarchiv - 04.05.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Justizminister Eisenreich will am Mittag zusammen mit dem Bamberger Generalstaatsanwalt Gründler eine erste Zwischenbilanz der sogenannten "Zentralstelle Cybercrime" des Freistaates vorstellen. Mit der vor drei Jahren eingeführten Spezial-Einheit soll Online-Kriminalität besser verfolgt werden können. Eisenreich wies im Vorfeld darauf hin, dass beispielsweise Cybertrading auf dem Vormarsch ist. Deshalb habe man diese Fälle gebündelt, so der CSU-Politiker. Beim Cybertrading ködern laut Ministerium falsche Börsenmakler ihre Opfer im Internet mit angeblich überdurchschnittlich hohen Gewinnen und prellen sie dann um Millionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2022 09:45 Uhr