Justizminister Buschmann will Namensrecht reformieren

Berlin: Die Bürger sollen beim Namensrecht künftig mehr Entscheidungsspielraum haben. Justizminister Buschmann will einen gemeinsamen Doppelnamen für Paare möglich machen. Diesen Doppelnamen soll man auch an Kinder weitergeben können - selbst wenn die Eltern nicht verheiratet sind. Außerdem soll in Zukunft mehr Rücksicht auf die Namenstraditionen von nationalen Minderheiten genommen werden, insbesondere auf die der Sorben, Dänen und Friesen. Bei den Sorben beispielsweise gibt es für den Nachnamen eine weibliche und eine männliche Endung. Der Justizminister hofft, dass das Kabinett seinen Gesetzentwurf bis Ende August beschließt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 07:00 Uhr