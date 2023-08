Justizminister Buschmann plant Reform des Unterhaltsrechts

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will mit einer Reform des Unterhaltsrechts mitbetreuende Elternteile entlasten. In den Zeitungen der Funke Gruppe kündigte er einen entsprechenden Gesetzentwurf an. Die Reform soll insbesondere Trennungsfamilien betreffen, in denen ein Elternteil die Hauptbetreuung leistet, der andere sich aber auch einbringt. Aktuell habe es kaum Auswirkungen auf den Unterhalt, ob sich zum Beispiel ein Vater an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert. Wenn Väter durch die Reform motiviert würden, sich stärker in der Betreuung der Kinder zu engagieren, könnten Mütter dann stärker berufstätig sein, so Buschmann. Die Entlastung könnte bei gut 100 Euro im Monat liegen. Das bisherige deutsche Unterhaltsrecht ignoriere, dass viele Eltern ihre Kinder nach einer Trennung gemeinsam erziehen und betreuen, begründete Buschmann den Vorstoß.

