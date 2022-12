Justizminister Buschmann plädiert für Auslaufen aller Corona-Schutzmaßnahmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Gedenkmarsch nach tödlichen Schüssen in Paris

Paris: Drei Tage nach einem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Kulturzentrum haben Menschen in der französischen Hauptstadt der Opfer gedacht. Laut örtlicher Medien versammelten sich mehrere hundert Demonstranten zu einem Gedenkmarsch am Ort der Attacke. Der mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Richter hat ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet. Der Verdächtige bekannte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einem pathologisch gewordenen Hass auf Ausländer. Am Freitag hatte der Mann in Paris vor einem kurdischen Gemeindezentrum und in einem nahe gelegenen Friseursalon mehrere Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Nach Angaben des kurdischen Dachverbands in Frankreich sind alle Opfer kurdische Aktivisten. Der mutmaßliche Täter, ein 69jähriger Franzose, war kurz nach der Tat festgenommen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2022 19:00 Uhr