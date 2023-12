Justizminister Buschmann nennt Details zur Reform des Abstammungsrechts

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann hat erste Details zur geplanten Reform des Abstammungsrechts genannt. Eine Regelung betrifft lesbische Paare mit Kinderwunsch. Bei ihnen soll in Zukunft auch die Partnerin, die nicht das Kind bekommt, ohne Adoption dessen Mutter werden können. Der bisherige Umweg über das Adoptionsrecht sei mühevoll, kostenintensiv und eine schwere Belastung für die Familien, sagte Buschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Anfang Januar werde er in einem Eckpunktepapier konkrete Vorschläge vorlegen. An bewährten Grundsätzen des geltenden Rechts werde bei der Reform aber nicht gerüttelt. Ein Kind solle nicht mehr als zwei rechtliche Eltern haben können. Und auch künftig soll die Frau, die das Kind geboren hat, immer Mutter des Kindes sein, so der FDP-Politiker. Er kündigte an, sehr bald im neuen Jahr auch Eckpunkte für die Reform des Sorge- und Umgangsrechts vorzulegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 04:00 Uhr