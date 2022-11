Justizminister Buschmann kritisiert Flughafen-Blockade

Nachrichtenarchiv - 27.11.2022 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann hat die zeitweilige Blockade des Hauptstadtflughafens, BER, durch Klimaaktivisten erneut kritisiert. Wer auf ein Flugfeld eindringe und dort den Flugverkehr behindere, mache sich in mehrfacher Hinsicht strafbar, sagte Buschmann der "Bild am Sonntag". Polizei und Justiz müssten entschlossen dagegen vorgehen. Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung habe in der Demokratie nichts verloren. Verkehrsminister Wissing kündigte an, genau untersuchen zu lassen, wie die Aktivisten in den Sicherheitsbereich gelangen konnten. Die Ankündigung von Protesten mit mehr Schlagkraft sei "dreist", so Wissing. Einige Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" hatten sich am Donnerstag im Bereich der Start- und Landebahnen festgeklebt, andere waren mit Fahrrädern auf dem Gelände unterwegs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2022 16:30 Uhr