Justizminister Buschmann fordert Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen

Berlin: Nachdem der Virologe Drosten ein baldiges Ende der Corona-Pandemie vorausgesagt hat, will Bundesjustizminister Buschmann alle Schutzmaßnahmen auslaufen lassen. Der FDP-Politiker schrieb auf Twitter, Drosten sei in der Pandemie einer der vorsichtigsten Wissenschaftler gewesen. Wenn nun sein Befund sei, dass die Pandemie zu Ende ist, müsse man als politische Konsequenz auch die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden. Weiter schrieb Buschmann: "Wir sind im endemischen Zustand." Das hatte zuvor auch Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, im "Tagesspiegel" gesagt. Deutschland erlebe in diesem Winter die erste endemische Covid-Welle. Danach seien so viele Menschen immun, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Als einzige Einschränkung nannte Drosten die Entstehung weiterer Virus-Varianten. Das ist seiner Einschätzung nach aber nicht zu erwarten.

