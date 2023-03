Justizminister Buschmann äußert sich bestürzt nach Tötungsdelikt junger Mädchen

Kurzmeldung ein/ausklappen Studenten können ab heute Energiepreispauschale beantragen

Berlin: Für etwa dreieinhalb Millionen Studenten und Fachschüler soll das monatelange Warten auf die Energiepreispauschale jetzt ein Ende haben: Von heute an kann die Einmalzahlung von 200 Euro beantragt werden. Wie Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger bestätigte, können alle Berechtigten über die Plattform "Einmalzahlung200.de" ihren Antrag einreichen. In einem Pilotversuch an mehreren Hochschulen wurde das Verfahren in den vergangenen Wochen bereits getestet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2023 03:00 Uhr