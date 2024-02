Justizminister befürwortet strafrechtliche Konsequenzen nach Berlinale-Eklat

Berlin: Nach dem Eklat bei der Berlinale hat Bundesjustizminister Buschmann strafrechtliche Konsequenzen ins Spiel gebracht. Das Strafrecht sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden, sagte der FDP-Politiker den Funke-Zeitungen. Die Verwendung der Parole "Free Palestine - From the River to the Sea" könne etwa als Billigung des Hamas-Terrorangriffs auf Israel verstanden werden, bei dem mehr als 1.300 Menschen umgebracht wurden. Innenministerin Faeser hatte die Palästinser-Parole als Verneinung des Existenzrechts von Israel verboten. Buschmann führte weiter aus, die Berlinale habe am Wochenende schweren Schaden genommen, weil dort Antisemitismus viel zu unwidersprochen geblieben sei.

