Justiz sieht kein Fehlverhalten von Scholz in der Cum-Ex-Affäre

Diskussion um Finanzierung der Gasumlage geht weiter

Berlin: Die ab Oktober geplante Gasumlage sorgt weiter für Diskussionen. So fordert etwa SPD-Fraktionsvize Miersch einen Verzicht auf die Mehrwertsteuer. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die Bundesregierung müsse das ganz schnell klären. Wenn die EU hier kein grünes Licht gebe, müsse der Betrag von der Umlage abgezogen werden, damit am Ende niemand mehr als 2,4 Cent bezahle. Koalitionspolitiker versichern derweil, dass es für Bürger und Wirtschaft Entlastungen geben wird. So bestätigte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Kellner, im Interview mit dem BR, dass die Bundesregierung ihr Unterstützungsprogramm für energieintensive Unternehmen verlängern wird. Die genaue Ausgestaltung ist aber unklar. Für die Linken erneuerte Parteichef Schirdewan den Protestaufruf seiner Partei. In der ARD sagte er, man wolle einen heißen Herbst gegen die soziale Kälte der Bundesregierung organisieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2022 09:15 Uhr