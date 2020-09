Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg ist mit 87 Jahren gestorben

Nachrichtenarchiv - 19.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die amerikanische Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg ist tot. Die älteste Richterin am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten, dem Supreme Court, starb im Alter von 87 Jahren an einer Krebserkrankung. Die Top-Juristin war 1993 vom damaligen Präsidenten Clinton an den Supreme Court berufen worden. Sie gilt vielen Liberalen als Ikone, bekannt wurde sie unter anderem als Vorkämpferin für Frauenrechte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.09.2020 03:00 Uhr