Justiz erweitert Anklage gegen Trump in Dokumentenaffäre

Meldungsarchiv - 28.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: In der Dokumentenaffäre ist die Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump um weitere Punkte ergänzt worden. Ihm wird nun auch vorgeworfen, Mitarbeiter damit beauftragt zu haben, Überwachungsaufnahmen aus seinem Anwesen in Florida zu löschen - damit die Justiz sie nicht bekommt. In seinem Haus hatte er Hunderte von geheimen Akten aufbewahrt. Trump, der im kommenden Jahr wieder für die Republikaner bei der Präsidentschaftswahl antreten will, wies die Anschuldigungen im Sender "Fox News" als lächerlich zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 12:00 Uhr