Jusos wollen Grunderbe für alle 18-Jährigen fordern

Berlin: Die Jusos wollen auf ihrem nächsten Bundeskongress in diesem Monat ein Grunderbe von 60.000 Euro für alle über 18-Jährigen fordern. Das hat die Vize-Bundesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Mohamed, dem "Tagesspiegel" gesagt. Finanziert werden soll das Ganze über eine Erbschaftssteuer: Die Jusos plädieren für eine Abgabe von zehn Prozent ab einem Freibetrag von einer Million Euro. Mohamed betonte, dass Arbeit die treibende Kraft für Wohlstand ist, sei inzwischen eine Legende. Ein Grunderbe könne helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Durch massive Vermögensungleichheit in Deutschland bleibe immer mehr Vermögen in einzelnen Familien. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, hatte jüngst ein "Startkapital" von 20.000 Euro für alle 18-Jährigen in Deutschland gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 09:00 Uhr