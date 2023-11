Jusos fordern Grunderbe von 60.000 Euro

Braunschweig: Die Jusos fordern ein Grunderbe in Höhe von 60 000 Euro für alle 18-Jährigen. Für einen entsprechenden Antrag hat der SPD-Nachwuchs auf seinem Bundeskongress in Braunschweig gestimmt. Die Delegierten versprechen sich davon eine konsequentere Umverteilung von oben nach unten. Wer heute vermögend sei, habe in der Regel nicht selbst dafür gearbeitet. Konkret sieht das Konzept der Jusos die bedingungslose Auszahlung von 60 000 Euro an jeden vor, der das 18. Lebensjahr vollendet und seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat - unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Die Verwendung des Grunderbes soll nicht zweckgebunden sein und die Auszahlung automatisch und ohne Antrag erfolgen. Das Grunderbe würde laut Jusos 45 Milliarden Euro pro Jahr kosten und soll durch eine Reform der Erbschaftssteuer finanziert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 14:00 Uhr