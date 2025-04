Jusos aus Bayern und Schleswig-Holstein lehen Koalitionsvertrag ab

In der Parteijugend der SPD formiert sich Widerstand gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag. Die Jusos in Bayern und Schleswig-Holstein lehnten das Papier ab und riefen zu einem Nein beim Mitgliederentscheid ihrer Partei auf. Die bayerischen Jusos kritisieren vor allem die geplante Abkehr vom Bürgergeld und die Pläne zur Migration. Außerdem fehlten eine Vermögensteuer und eine Erbschaftssteuerreform. Die Jusos aus dem Norden sprechen sich außerdem dafür aus, dass die Mitglieder künftig die Parteispitze wählen sollen. Die Mitgliederbefragung bei der SPD beginnt am Dienstag und dauert zwei Wochen. Stimmberechtigt sind knapp 360.000 SPD-Mitglieder in ganz Deutschland.

