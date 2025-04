Jusos aus Bayern und anderen Ländern lehnen Koalitionsvertrag ab

Augsburg: In der Parteijugend der SPD regt sich Widerstand gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die Jusos aus Bayern und aus Schleswig-Holstein lehnten die Vorhaben ab und riefen zu einem Nein beim Mitgliederentscheid ihrer Partei auf, der übermorgen beginnt. Auch für die Berliner Jusos steht schon fest, dass sie den Koalitionsvertrag ablehnen werden. Kritikpunkte sind etwa die Abkehr vom Bürgergeld und die verschärfte Migrationspolitik. - Unterdessen deuten sich Streitpunkte zwischen Union und SPD an. Laut CDU-Chef Merz ist die im Koalitionsvertrag festgehaltene Senkung der Einkommenssteuer noch nicht sicher. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte er, sie werde nur dann in etwa zwei Jahren kommen, wenn es der Haushalt auch hergebe. Der SPD-Generalsekretär Miersch sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe daraufhin, natürlich stehe das unter Finanzierungsvorbehalt. Die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sei aber ein zentrales Anliegen seiner Partei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 16:00 Uhr